محمد رشاد
توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي مع جيالدو دا كوستا لاعب أول أغسطس الأنجولي لضمه إلى صفوف القلعة الحمراء لدعم الفريق الأحمر في يناير المقبل.
ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، لإتمام تعاقده مع الأهلي، بعدما لفت الأنظار إليه في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من ضم العملاق الأنجولى دي كوستا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .