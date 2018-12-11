الأهلي يقترب من ضم العملاق الأنجولى دي كوستا

محمد رشاد

توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي مع جيالدو دا كوستا لاعب أول أغسطس الأنجولي لضمه إلى صفوف القلعة الحمراء لدعم الفريق الأحمر في يناير المقبل.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، لإتمام تعاقده مع الأهلي، بعدما لفت الأنظار إليه في بطولة دوري أبطال إفريقيا.