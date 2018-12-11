غدًا.. الزمالك يطرح تذاكر مباراة القطن التشادي للجماهير

التذاكر المطروحة للبيع سوف تشتمل درجة أولى وثانية وموحدة ومقصورة.
أعلن رئيس الزمالك، عن طرح تذاكر مباراة نادي الزمالك مع القطن التشادى في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية غدا الأربعاء، بممر الملك فاروق شارع جامعة الدول في تمام الساعة الثامنة صباحا، موضحا أن
وأضاف أن مباراة الفريق أمام القطن التشادى، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب بتروسبورت، سوف تشهد دخول
وأكد رئيس الزمالك، بأنه ستكون تلك التجربة الأولى خلال الموسم الحالي، وفي حال التزام وانضباط الجماهير بالتشجيع في المدرجات، وعدم استخدام الشماريخ أو السباب سوف تعم التجربة خلال مباريات الفريق ببطولة الدوري العام.
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