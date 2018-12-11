رياضة | عاجل.. حسام حسن يرد على تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حسام حسن يرد على تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق حسام حسن المدير الفني الحالي لفريق بيراميدز على شائعات ارتباط اسمه بتدريب الأهلي في الفترة القادمة.

وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت لبرنامج ملعب أون، الذى يقدمة الإعلامى سيف زاهر: لم يتحدث معي أحدا من إدارة النادي الأهلي حول تدريب الفريق.

وأضاف: احترم عقدي مع نادي بيراميدز ولكن يظل النادي الأهلي رمز واسم كبير، تواجدت بين جدرانه 22 عاماً وكنت بجانب إبراهيم من أفضل 20 كابتن بالنادي.