رياضة | شوبير: واقعة أزارو الأغرب في حياتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: واقعة أزارو الأغرب في حياتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، إيقاف وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي بإياب نهائي دوري الابطال والذي أطاح بالأهلي واهدى اللقب للترجي التونسي. وقال شوبير فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد" إيقاف أزارو أغرب عقوبة شوفتها فى حياتي، تونس لعبت مباراة نفسية ونجحت فى ذلك. وتابع: اتحاد الكرة قام بدوره فى تلك الملف والأهلي كان لابد أن يخاطبنا لنتحرك. واستكمل : إدارة الاهلي لم تكن تملك أي شىء للقيام به فى تلك الأزمة، المباراة كانت كبيرة ومن يعلم بواطن الأمور داخل الكاف يعلم ذلك.

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