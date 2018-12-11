رياضة | شوبير يحكي موقف لن ينساه لمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يحكي موقف لن ينساه لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، بموقف محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي وذلك عقب اتصاله بنجله مصطفى بعد تقديمه عرض سىء في احدى مباريات منتخب مصر للناشئين.
وقال شوبير فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد" في احدي المباريات، ظهر مصطفى نجلي بمستوى غير مرضي مع المنتخب، وبعدها تواصل معه ميدو وشيكابالا وضياء السيد للشد من أزره.
واردف : لن أنسى موقف محمد صلاح أيضا، تواصل مع مصطفى وسانده.
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