شكرا لقرائتكم خبر عن دون التطرق لكرة القدم.. مجلس الأهلي يعتمد محضر الجمعية العمومية ويناقش جدول الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب خلال اجتماعه الذي عقد، مساء الاثنين، بفرع النادي بالشيخ زايد اعتبار الجلسة ممتدة لاستكمال جدول الأعمال، على أن يتم تحديد موعد الجلسة الجديدة خلال الأيام القادمة.

وشهد الاجتماع عقد جلستين، الأولى اعتمدت محضر الجمعية العمومية العادية التي عقدت بمقر النادي بالجزيرة يومي الـ 23 والـ 24 من نوفمبر الماضي، وتم خلال الجلسة الثانية مناقشة جدول الأعمال، دون التطرق إلى كرة القدم.

ووجه المجلس الشكر للعامري فاروق نائب رئيس النادي، على جهوده في ملف استلام أرض فرع النادي بالتجمع الخامس للبدء فورًا في الأعمال الإنشائية لخدمة الأعضاء، وفتح باب العضوية نظير مبلغ 200 ألف جنيه.

ونجحت جهود النادي الأهلي في إنهاء جميع الأمور المتعلقة بأرض الفرع الجديد، التي تم توقيع عقودها يوم الـ25 من سبتمبر الماضي، وصدر، اليوم الاثنين، القرار الوزاري رقم 1116، الخاص باستلام الأرض نظير مبلغ قدره 700 مليون جنيه يسددها النادي طبقا لشروط التعاقد.

كما قام المجلس بتشكيل لجنة، برئاسة العامري فاروق نائب الرئيس، وعضوية كلٍ من إبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الإدارة، للاستفادة بخبراتهم في تسويق العضويات بالفرع الجديد، رغم الحجم المتزايد على التقدم بطلبات الاشتراك بالفرع والتي تلقّاها الأهلي يوميًا، بعد فتح الاشتراك في الفرع نظير مبلغ وقدره 200 ألف جنيه، ويمكن للعضو المشترك في فرع التجمع استكمال قيمة عضويته في جميع فروع النادي خلال فترة أربع سنوات.

ووجه المجلس الشكر لمهند مجدي، عضو المجلس، على دوره المكلف به من جانب مجلس الإدارة لمتابعة ملف التأمين على العاملين بالنادي، والخدمة الطبية المقدمة للأعضاء، ومتابعة الانتهاء من مراكز العلاج الطبيعي، وافتتاحها بفرع النادي بمدينة نصر، بالإضافة إلى أعمال التطوير الخاصة بأجهزة الجمباز الحديثة بالتنسيق مع إدارة النشاط الرياضي والإدارة الهندسية.

وفيما يتعلق بالنشاط الرياضي، اعتمد مجلس الإدارة برنامجًا مكثفًا لإعداد البطل الأولمبي، يبدأ بالموافقة على إقامة معسكر إعداد للسبّاح أحمد أكرم بالمرتفعات، خلال الفترة من الـ15 من ديسمبر الجاري إلى الخامس من يناير المقبل، لإعداده بالشكل المناسب، بعد أن أثبتت الدراسات العلمية أهمية الأماكن المرتفعة في زيادة تحمل الضغوط واتساع الرئتين، مما يفيد في إعداد السبّاح بالشكل اللائق للأولمبياد القادم في الصين.

ووافق المجلس على استضافة فريق بارتيزان الصربي لكرة الماء، والمصنف الأول في أوربا، مع عمل فترة معايشة كاملة مع الفريق الأول لكرة الماء بالنادي لمدة 8 أيام، ومع إقامة عدة مباريات خلال هذه الفترة للاستفادة من خبرات الفريق الصربي، بالإضافة إلى إرسال عدد 4 مدربين لكرة الماء بالنادي لعمل معايشة تدريبية لمدة أسبوعين في صربيا.

كما وافق المجلس على مشاركة فريق الغطس في بطولة هولندا، في الفترة من الـ31 من يناير إلى الرابع من فبراير المقبل، ووافق المجلس على إقامة بطولة لرواد التنس خلال الفترة من الـ27 إلى الـ30 من ديسمبر الجاري بمقر النادي بالجزيرة.

وقرر المجلس اعتماد التعاقد مع محافظة القاهرة على نشر إعلانات على أسوار النادي، سواء بمقر الجزيرة أو مدينة نصر، على أن يتم طرح كراسة الشروط الخاصة بهذا الأمر وفقًا لنِسب محددة، يحصل عليها النادي الأهلي والمحافظة على أن يكون النصيب الأكبر من هذه النِّسب للنادي الأهلي.