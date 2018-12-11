تصريحات الاثنين| صفقات تركي آل الشيخ.. ورسالة الخطيب لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولي كرة القدم على الساحة الرياضية، عن يوم الاثنين الموافق 10 ديسمبر 2018.
تركي آل الشيخ: صفقتان مدويتان خلال أيام
تامر النحاس يوضح موقف إيهاب جلال من تدريب المصري
عبدالفتاح: هدف الجيش في الأهلي "صحيح".. وهناك شروط لطلب حكام أجانب
النني يشيد بمدربه في أرسنال: أصبحنا أفضل بوجوده
جاريدو: أخشى لاعبًا واحدًا في الإسماعيلي.. وأعرفه منذ تواجدي مع الأهلي
مدرب الأهلي المنتظر.. جدو يعدد 5 مزايا لستيف بروس
إبراهيم حسن عن تدريب التوأم للأهلي: شرف كبير
يوسف: الأهلي بدأ استعادة شخصيته.. والأدوار التمهيدية بأفريقيا مليئة بالمفاجأت
الأهلي ينقل رسالة الخطيب لجماهير الأهلي عن "المدرب العالمي"
عدلي القيعي: الانقسام الجماهيري بدأ حول بروس قبل وصوله
"لم أخطئ مع آل الشيخ وعاتبت عصام عبدالفتاح".. 25 تصريحًا ناريًا لشوبير
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