رياضة | شوبير: أتمني تواجد هذا الثلاثي بالمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: أتمني تواجد هذا الثلاثي بالمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، الهجوم على حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق. وقال شوبير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "قبل ما تنتقد حازم إمام، عد من 1 لـ10 لتعرف من يكون ومين أهله". وعن لاعبين يتمنى إنضمامهم للمنتخب: "أتمنى انضمام الثلاثي كهربا ووليد سليمان ومحمود علاء".

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