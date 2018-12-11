رياضة | المقاصة يؤجل عودة موهبته للصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يؤجل عودة موهبته للصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، مع مسؤولو نادي الداخلية، على تأجيل عودة إسلام جابر صانع ألعاب الفريق العسكري الحالي، إلى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان المقاصة، طالب اللاعب بالعودة خلال الشتاء بناءًا على اوامر طلعت يوسف المدير الفني، إلا أن علاء عبدالعال المدير الفني للداخلية، أصر على استمرار اللاعب حتى نهاية إعارته بسبب الاعتماد عليه بالدوري العام.

ولفت إسلام جابر الانظار إليه، منذ بداية الموسم الجاري، حتى أصبح ضمن كتيبة المنتخب الوطني الاول، عقب تولى الميكسيكي خافيير أجيري المسئولية الفنية أغسطس الماضي.