رياضة | الجزيرة يواجة بتروجت بالجبل الأخضر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزيرة يواجة بتروجت بالجبل الأخضر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم نادي الجزيره بمطروح بتغيير ملعب مباراته مع بتروجيت في دور الـ 16 لمسابقه كاس مصر لتقام يوم 18 ديسمبر بملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر بدلا من استاد الإسماعيلية كما كان مقررا من قبل.

وقال إبراهيم صلاح المشرف العام علي الكره بنادي الجزيرة لـ "الخليج 365 الرياضي" بأن اللجنة المسابقات اخطرت الجزيرة ايضا بتعديل موعد لقائه في القسم الثاني، أمام فاركو لتقام السبت 22 ديسمبر بدلا من الخميس 20 ديسمبر.

يذكر أن نادي الجزيره بمطروح كان قد حقق مفاجأه في دور الـ 32 بفوزه علي المصري بهدفين لهدف.