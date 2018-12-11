رياضة | لوريس قبل مواجهة برشلونة : سنلعب بكامل طاقتنا ومواجهة ميسي صعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوريس قبل مواجهة برشلونة : سنلعب بكامل طاقتنا ومواجهة ميسي صعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام الإنجليزي بأنهم سيلعبون بكامل طاقتهم في مواجهة برشلونة غدًا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، كنا شدد على صعوبة مواجهة ميسي وإيقافه.

وقال لوريس في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية : "ميسي هو نوع من اللاعبين القادرين على تغيير المباراة ومن الصعب للغاية مواجهة لاعب مثله".

وأضاف: "الطريقة الوحيدة التي يمكن بها إيقافه أن نقوم بذلك كفريق ولا نترك مساحة كبيرة له واللعب بدفاع قوي وأن نستغل الفرص التي نحصل عليها".

واختتم لوريس تصريحاته قائلاً : "مواجهة برشلونة في كامب نو دائمًا تكون مميزة وفي ملعب خاص، فالأمر ليس سهلا. سنلعب بكامل طاقتنا مع الاعتقاد بأننا قادرون على تحقيق الانتصار".