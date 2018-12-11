رياضة | خاص| أزمة مادية قد تطيح بمحمد عودة من تدريب أهلي بني غازي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| أزمة مادية قد تطيح بمحمد عودة من تدريب أهلي بني غازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحوم شكوك كبيرة حول رحيل المصري محمد عودة من تدريب فريق أهلي بني غازي الليبي في الفترة القادمة بسبب تأخر المستحقات المالية للاعبين.

وبدأت الأزمة منذ ستة أشهر حيث لم يحصل اللاعبين على مستحقاتهم المادية، الامر الذي دفعهم لاتخاذ موقف وعدم خوض المران منذ خمسة أيام.

ويخوض السبت المقبل اهلي بني غازي مباراة قوية أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا ولقاء العودة سيكون بجنوب إفريقيا الاحد 23 ديسمبر.