رياضة | عاجل.. طرح تذاكر الزمالك والقطن التشادي الأربعاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. طرح تذاكر الزمالك والقطن التشادي الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر طرح تذاكر مباراة الزمالك والقطن التشادي صباح الأربعاء المقبل بمقر النادي في دور الـ32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية. ويسعي الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة القطن التشادي والتي من المقرر إقامتها على استاد بترو سبورت الرياضي يوم السبت المقبل.

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