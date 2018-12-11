إعلامي رياضي يكشف تفاصيل اجتماع تركي آل الشيخ برئيس نادي الاتحاد

كشف إعلامي سعودي عن تفاصيل اجتماع عقده مستشار الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ برئيس نادي الاتحاد وعضو مجلس مجلس الإدارة. وقال فواز الشريف رئيس لجنة الشباب بالاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي- والنائب الاول لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، إن هناك "اجتماعا مهما عقده معالي المستشار تركي آل الشيخ مع رئيس نادي الاتحاد المهندس لؤي ناظر وعضو مجلس الادارة الاستاذ محيي الدين صالح كامل. وأضاف "اكد الدكتور رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة للعلاقات والاعلام بقوله: معالي رئيس الهيئه يقف مع الاتحاد في أزمته والاجتماع سيتبعه اجتماع آخر".

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