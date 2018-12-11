شكرا لقرائتكم أحمد مجدى يجرى عملية الرباط الصليبى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى أحمد مجدى لاعب فريق الجونة جراحة الرباط الصليبى بأحد مستشفيات مدينة الغردقة بعد الاصابة التى تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الأهلى بالجولة الماضية ببطولة الدورى الممتاز . كان أحمد مجدى تعرض لإصابة قوية بعدما التحم معه كريم نيدفيد لاعب الأهلى، ليغادر أرض الملعب فى سيارة الإسعاف وخضع اللاعب للأشعة التى أكدت إصابته بقطع فى الرباط الصليبى . كان فريق الجونة قد خسر أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة التى أقيمت على ملعب السلام ببطولة الدوري.

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