شكرا لقرائتكم باريس سان جيرمان ضيفاً على النجم الأحمر الصربي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفاً على النجم الأحمر الصربي في العاشرة مساء اليوم، بملعب "ريد ستار ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

ويحتاج باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز من أجل خطف إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثالثة إلى دور الـ 16، في الوقت الذي سيقاتل أصحاب الأرض بكل قوة لانتزاع النقاط الثلاث، للحفاظ على حظوظه في إحتلال المركز الثالث المؤهل لمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج".

ولن تكون مهمة باريس سان جيرمان فى تحقيق الفوز على النجم الأحمر بالعاصمة الصربية "بلجراد"، "سهلة"، بعدما انتزع النجم الأحمر التعادل السلبي من نابولي على ملعبه ووسط جماهيره قبل أن يتغلب على ليفربول بهدفين دون مقابل.