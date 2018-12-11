"لم أخطئ مع آل الشيخ وعاتبت عصام عبدالفتاح".. 25 تصريحًا ناريًا لشوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

تحدث أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، عن المكالمة الهاتفية التي أجراها مع تركي آل الشيخ مالك بيراميدز ومعاتبته لعصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بشأن تصريحات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وذلك ضمن 25 تصريحا أدلى بها في حوار تلفزيوني لبرنامج الماتش، على فضائية صدى البلد".

الخليج 365 يستعرض أبرز تصريحات شوبير بعد توليه منصب النائب.

اتحاد الكرة:

- رحلت عن اتحاد الكرة عام 2008 وكنت نائبا للرئيس، ومن الطبيعي عند عودتي مره أخرى أن أتولى نفس منصبي، كنوع من انواع المحبه والتقدير من الجميع، فيما عدا عضو واحد بالمجلس رفض ذلك، هو كرم كردي.

- بعد الفوز في انتخابات اتحاد الكرة أصبحت صلاحياتي أقل في العمل الإعلامي، لقد سُحبت مني بعض الصلاحيات في الانتقاد.

- سأقاتل لعدم زيادة عدد الأجانب في الدوري خلال الموسم القادم أو اعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين، رأيي أن هذا القرار غير صحيح ولن يفيد، هذا القرار "مصيبة" وسيضر بالكرة المصرية.

منتخب مصر:

- لم أطلب عقد جلسة مع المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر.

- فكر المكسكيي خافيير أجيري، مدرب منتخب مصر يعجبني، خاصة استغلاله للاعبين الشباب بشكل جيد، مثل محمد محمود الذي كان المدرب سببًا في انتقاله للأهلي، بعد ظهوره مع المنتخب، وكذا باهر المحمدي.

- لا أعلم دور الإسباني ميشيل سلجادو مع المنتخب المصري، قيل لي إن دوره مؤثر مع اللاعبين، ولكن لا أعرف الدور الذي أقوم به حتى الآن.

- لو ثبتت إدانة المكسيكي أجيري بالتلاعب بالنتائج سيرحل بشكل طبيعي، ولن نكون مخطئين.

- الفيديوهات الذي قام بعض لاعبي المنتخب بتصويها للفضائيات خلال معسكر كأس العالم روسيا 2018 نقطة سوداء في تاريخهم، ولا إعلم إذا كان سبب استبعاد هؤلاء اللاعبين من الانضمام للمنتخب حاليًا أمر فني أمر قرار تربوي.

- أتمنى انضمام الثلاثي محمود عبد المنعم "كهربا" ووليد سليمان ومحمود علاء للمنتخب، وجنش يقدم مستوى جيد، وهو الأجدر بحراسة مرمى المنتخب فى الوقت الحالي.

- تمنيت أن يختم حسام غالي وعماد متعب حياتهما باللعب في كاس العالم.

بطل الدوري:

- فوز الزمالك أو بيراميدز أو فريق آخر بلقب الدوري، لا يزعجني كأهلاوي، الزمالك فاز بالدوري 12 مرة من قبل".

- فوز بيراميدز ببطولة الدوري هذا الموسم لن يكون مفاجأة أو إعجاز، بيراميدز يملك لاعبين جيدين في كل الصفوف وسيدعمها في يناير المقبل.

- لايوجد عقاب يستمر طوال الوقت، المصري يلعب في بورسعيد خلال المباريات الافريقية، ولا أعرف سبب عدم خوضه للمباريات على ملعبه بالدوري.

التحكيم:

- التحكيم المصري في الموسم الماضي كان أفضل مواسم التحكيم خلال الـ50 عام الماضية، وأبلغت عصام عبد الفتاح بذلك، مباريات قليلة أديرت بمستوى سيء الموسم الماضي من بينها نهائي الكأس والذي خسر فيه سموحة اللقب بخطأ تحكيمي.

- عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام أضاع حق الاتحاد بعد أزمته مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تصريحات عبد الحفيظ تثير الرأي العام، وعبد الفتاح أضاع حقنا بالكامل عندما دخل في تصريحات تلفزيونية أمامه.

- اعتماد تقنية الفيديو "VAR" بالدوري المصري، تحتاج لإمكانيات كبيرة للغاية، انسوا تقنية الفيديو لسنوات طويلة، الأمر يحتاج لمبالغ طائلة، على مر التاريخ يخطىء الحكم، هذا أمر طبيعي، ولا يوجد رشاوي تحكيمية، إنه أمر مستحيل.

النادي الأهلي:

- أفضل العمل باتحاد الكرة أكثر من الأهلي، لأني أحب أن يكون لي رأي وموقف وذلك يتوفر بشكل أسهل داخل اتحاد الكرة.

- أنا رمز للنادي الأهلي، وأملك القبول بين أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وأكبر دليل على ذلك تأثيري على الأعضاء إعلاميا، ومواقفي في الانتخابات دائما تكون واضحة.

- إيقاف وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي في إياب نهائي دوري الأبطال أغرب عقوبة رأيتها فى حياتي، تونس لعبت مباراة نفسية ونجحت فى ذلك، واتحاد الكرة قام بدوره في هذا الملف وكان يجب على الأهلي أن يخاطبنا لنتحرك.

- أرفض المقارنة بين محمود طاهر ومحمود الخطيب في عامهم الأول على مقعد رئاسة النادي الأهلي، فالخطيب لم يكمل موسمه الكروي الأول حتى الآن.

- تسرعت في انتقاد أعضاء مجلس إدارة الأهلي الشباب، بشأن استخدامهم للسوشيال ميديا.

- لم أخطيء خلال مداخلة تركي أل الشيخ الشهيرة، موقفي كان واضحا، مصر كلها تعلم ان الاهلي يريد صفقات.

- يتم اتهامي بنشر تسريبات عن كواليس النادي الاهلي، هذا هو عملي الذي يتركز بشكل أساسي على الخبر او المعلومة، هذا الأمر قد يغضب مسئولي الأهلي.

- نجلي مصطفى حارس مرمى الأهلي، تلقى 3 عروض من سموحة، والداخلية والجونة، هذه العروض كانت على سبيل الإعارة ولكن نجلي رفض الخروج من الأهلي.

- محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اتصل بنجلي مصطفى بعد تقديمه عرض سىء في إحدى مباريات منتخب مصر للناشئين، وكذا تواصل معه ميدو وشيكابالا وضياء السيد للشد من أزره.