تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة ليفربول ونابولي حيث يستعد الفريق الإنجليزي الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح لاستضافة نظيره الإيطالي، في مباراة القمة النارية بمجموعة الموت بدوري أبطال أوروبا والتي لم يتم حسم تأهل أي فريق منها إلى ثمن النهائي حتى الآن.

وتقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد بث مباشر لمباراة ليفربول ونابولي

يكون موعد بث مباشر لمباراة ليفربول ونابولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأيضًا الساعة الثانية عشر صباحًا

من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لـ بث مباشر لمباراة ليفربول ونابولي

سيكون بث مباشر لمباراة ليفربول ونابولي منقول بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

كما سيكون بث مباشر لمباراة ليفربول ونابولي منقول أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

يدخل ليفربول مباراة نابولي ولا سبيل أمامه سوى الفوز فقط من أجل ضمان مقعده في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ولن تكون المهمة

سهلة خاصة وأن رفاق محمد صلاح يحتاجون إلى الفوز بفارق هدفين في حالة تمكن أبناء أنشيلوتي في هز شباك الريدز.

ولعل ما يُزيد من صعوبة المهمة على ليفربول، أن فريق نابولي يمتلك مدربًا إيطاليًا مخضرماً للغاية، وهو كارلو أنشيلوتي صاحب الإنجازات بشكل خاص في دوري أبطال أوروبا، حيث سبق له وأن قاد كلاً من ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني للتتويج باللقب.

بينما يبدو نابولي في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام ليفربول، وخاصة وأن فريق نابولي يعلم جيدًا أن حظوظه كبيرة للغاية من أجل التأهل إلى دور الـ16 من عمر البطولة، حيث لا يحتاج في هذه المباراة سوى التعادل أو الخسارة بفارق هدف وحيد بعد هز شباك الريدز على أقل تقدير.

بث مباشر لمباراة ليفربول ونابولي بمشاركة محمد صلاح في دوري الأبطال