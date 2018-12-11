رياضة | الاتحاد يفتقد خدمات نجمه أمام الباطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يفتقد خدمات نجمه أمام الباطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها المغربي الدولي كريم الأحمدي لاعب وسط نادي اتحاد جدة إصابته بتمزق في عضلة أعلى الفخد ويحتاج على إثرها الراحة لمدة 3 أيام.

وكان الأحمدي قد تعرض للإصابة في مباراة الاتحاد الماضية أمام الفيصلي في الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت لصالح الفيصلي 2-1.

جدير بالذكر فأن نادي اتحاد جدة يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 3 نقاط من 9 هزائم و3 تعادلات في المنافسة ولم يحقق الفوز في أي مباراة حتى الآن.

ويلتقي الاتحاد مع الباطن يوم الجمعة المقبل وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي.