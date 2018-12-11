رياضة | برشلونة يرفض خوض لقاء جيرونا في ميامي الأمريكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض خوض لقاء جيرونا في ميامي الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إدارة نادي برشلونة اليوم الإثنين جلسة عادية في كامب نو ناقش خلالها ملف مباراة جيرونا والتي تسعى رابطة الليجا لإقامتها في مدينة ميامي الأمريكية.

وأشار البيان الرسمي لبرشلونة إلى أن مجلس إدارة النادي قرر عدم لعب المباراة ضد جيرونا في ميامي لعدم وجود إجماع حول هذا الاقتراح.

وكان برشلونة قد أعلن موافقته على خوض المباراة خلال الفترة الماضية ولكنه تراجع باعتبار أن المشروع لن يكون قادرا على الازدهار دون التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف(اللاعبون والمسؤولون).

يُذكر أن الاتحاد الإسباني رفض اقتراح إقامة مباريات الدوري خارج إسبانيا وهو ما تسعى لتطبيقه رابطة الليجا برئاسة خافيير تيباس.