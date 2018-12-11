كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن مدرب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري مفاجأة خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد عن مستقبل محمد يوسف المدير الفني المؤقت الحالي للفريق. وقال شوبير في حواره "محمد يوسف قد يستمر مدربًا للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة". متابعًا "الخطيب عائد من عملية جراحية كبيرة وخطيرة ومن الطبيعي ان لا ينغمر في ملفات الكرة سريعًا".

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن مدرب الأهلي الجديد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .