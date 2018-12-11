رياضة | الأهلي يتعاقد مع محافظة القاهرة لنشر إعلانات على أسوار النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتعاقد مع محافظة القاهرة لنشر إعلانات على أسوار النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي عقد اجتماعه مساء اليوم، الاثنين، بفرع النادي بالشيخ زايد، اعتماد التعاقد مع محافظة القاهرة على نشر إعلانات على أسوار النادي، سواء بمقر الجزيرة أو مدينة نصر.

وسيتم طرح كراسة الشروط الخاصة بهذا الأمر وفقًا لنِسب محددة، يحصل عليها النادي الأهلي والمحافظة، علي أن يكون النصيب الأكبر من هذه النِّسب للنادي الأهلي.