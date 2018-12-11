رياضة | مفاجأة.. هدف الطلائع في الأهلي "صحيح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. هدف الطلائع في الأهلي "صحيح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الخبير التحكيمي ياسر عبد الرؤوف أن الهدف الذي سجله طلائع الجيش بالأهلي سليم بنسبة مائة بالمائة وكان يجب احتساب هدف أحمد جعفر وعدم إلغائه. وقال عبد الرؤوف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم عبر شاشة الأولى: « الخطأ مؤثر في سير اللقاء ولكن غير مؤثر على النتيجة النهائية» وأضاف: « ركلة الجزاء التي تم احتسابها للأهلي صحيحة أما هدف الأهلي الثاني في شباك الطلائع سليم لأن هناك مسافة كبيرة بين لاعب الطلائع وناصر ماهر لاعب الأهلي والهدف سليم»

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