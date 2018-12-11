رياضة | ثروت سويلم: الزمالك طلب 10 آلاف متفرج في لقاء القطن التشادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثروت سويلم: الزمالك طلب 10 آلاف متفرج في لقاء القطن التشادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن ملعب بتروسبورت يستضيف لقاء الزمالك والقطن التشادي السبت المقبل في ذهاب دور ال32 لبطولة الكونفدرالية. وقال سويلم: « الزمالك طلب 10آلاف متفرج لحضور اللقاء المقرر إقامته بملعب بتروسبورت». وعن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك قال سويلم : « ملعب وتوقيت مباراة السوبر مازال غامضا حتى الآن في ظل ضغط المباريات الإفريقية والمحلية»

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