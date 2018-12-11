رياضة | شوبير: لم أطلب الجلوس مع أجيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: لم أطلب الجلوس مع أجيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، طلبه الجلوس مع المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال شوبير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الإجتماع مع الجهاز الفني لمنتخب مصر ليس من اختصاصي، ولماذا سأطلب الجلوس مع أجيري، وانا لم أجتمع مع حسن شحاتة خلال فترة تواجدي مع الاتحاد".

وأكمل: "يجب أن يعرف كل شخص دوره، مثلًا لا اشعر بضرورة الجلوس بجانب رئيس اتحاد الكرة، لأن كل واحد يعرف اختصاصه".