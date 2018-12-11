كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: لم أطلب الجلوس مع أجيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استنكر أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، طلبه الجلوس مع المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر.
وقال شوبير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الإجتماع مع الجهاز الفني لمنتخب مصر ليس من اختصاصي، ولماذا سأطلب الجلوس مع أجيري، وانا لم أجتمع مع حسن شحاتة خلال فترة تواجدي مع الاتحاد".
وأكمل: "يجب أن يعرف كل شخص دوره، مثلًا لا اشعر بضرورة الجلوس بجانب رئيس اتحاد الكرة، لأن كل واحد يعرف اختصاصه".
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | شوبير: لم أطلب الجلوس مع أجيري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .