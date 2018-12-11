الامارات | خليل: لم أقدم سوى 40% من مستواي

شكرا لقرائتكم خبر عن خليل: لم أقدم سوى 40% من مستواي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحمد خليل شارك في مباراة شباب الأهلي واتحاد كلباء أول من أمس. من المصدر

أكد لاعب شباب الأهلي، أحمد خليل، أن الفوز الذي حقّقه فريقه على اتحاد كلباء، في دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة، كان مهماً بعد خسارة شباب الأهلي أمام بني ياس في الدوري، لافتاً إلى أن عدم مشاركته أساسياً يعود إلى خيارات الجهاز الفني، الذي قرر مشاركته في الشوط الثاني، موضحاً أنه لم يقدم حتى الآن سوى 40% من مستواه.

وقال خليل في تصريحات صحافية، إن شباب الأهلي كان يحتاج إلى هذا الفوز، مبيناً: «بطولة كأس رئيس الدولة تقام بنظام خروج المغلوب، ودور الـ16 شهد العديد من المفاجآت، لذلك كان هناك تركيز كبير من لاعبي شباب الأهلي على خوض المباراة بكل قوة وتركيز، وكان من الطبيعي أن يكون هناك بعض الحذر في طريقة اللعب، إذ إن اتحاد كلباء يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، وكنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة».

وأضاف: «قدمنا مباراة جيدة، ولكننا لم نصل إلى مستوانا الذي نطمح إليه، والفريق لديه الكثير، وعلينا العمل بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وأن نطور من أنفسنا»، ورداً على سؤال حول عدم مشاركته أساسياً أكد «الغزال الأسمر» أن الجهاز الفني قرر جلوسه على مقاعد البدلاء، وقال: «شاركت أساسياً في المباريات الماضية، وهذه هي رؤية الجهاز الفني الذي قرر مشاركتي في الشوط الثاني، وبصفة عامة أنا عدت للعب بعد إصابة أبعدتني فترة طويلة عن الملاعب، وحالياً لم أصل سوى إلى 40% من مستواي، خصوصاً أن معدل الأهداف الذي أحرزه لا يرضي طموحاتي، وأعمل على التركيز بشكل أكبر في المباريات المقبلة».

وتابع: «أعلم أن المنتخب الوطني ينتظره حدث مهم في شهر يناير، هو كأس آسيا، وأنا واثق بقدرتي على الاستفادة من الفترة المتبقية قبل انطلاق البطولة على تطوير نفسي، وأن أكون جاهزاً للظهور بشكل جيد مع الأبيض».

وعن طموحات شباب الأهلي في الفوز بلقب كأس رئيس الدولة بعد التأهل إلى ربع النهائي، وذلك بعد فوز خليل باللقب الموسم الماضي مع العين، قال: «بطولة الكأس مهمة لنا مثل جميع البطولات، وأتمنى أن نظهر بشكل جيد في الدوري، إذ إنه رغم خسارتنا أمام بني ياس، ولكننا قريبون من فرق الصدارة، ولدينا الفرصة في الحفاظ على حظوظنا في المنافسة، ولكن بشرط عدم إهدار المزيد من النقاط في المباريات المقبلة».

وزاد: «أهدرنا العديد من النقاط، ولكن لا أقول إن الدوري صعب، لأننا قادرون على العودة إلى الانتصارات والمنافسة، والملعب سيكون الحكم على قدراتنا، ورغبتنا في ذلك، خصوصاً أن إدارة النادي وفرت كل شيء لنجاح الفريق، بوجود مجموعة جيدة من اللاعبين، وجهاز فني ممتاز، وكل الظروف سانحة للفريق حتى ينافس على الألقاب».

وتحدث خليل عن مشاركة العين في كأس العالم للأندية، وقال: «رغم أن العين لم يظهر بمستواه المعروف في المباريات الماضية، لكن أثق بأنه لا خوف على الزعيم في مونديال الأندية، إذ إن الفريق يظهر دوماً بشكل جيد في المواقف الصعبة، ونتمنى أن يساند الجمهور الفريق في هذه البطولة التي يمثل فيها العين الدولة».

وختم لاعب شباب الأهلي تصريحاته بالحديث عن اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم له ضمن أخطر 10 مهاجمين في بطولة كأس آسيا المقبلة، وقال: «بالتأكيد هذا الاختيار يعد شرفاً لي، رغم غيابي عن العديد من المباريات في آخر عامين، وأنا أعلم أن المرحلة المقبلة صعبة، ويجب أن أضحي بالكثير حتى أكون في كامل جاهزيتي قبل بداية البطولة».

أروابارينا: لا يوجد أمان لأي فريق

قال مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، إنه بعد اكتمال أندية دور الثمانية في مسابقة كأس رئيس الدولة، لا يفضل مواجهة فريق محدد، لافتاً إلى أنه لا يوجد أمان لأي فريق، خصوصاً بعد النتائج التي شهدها دور الـ16.

وأوضح في مؤتمر صحافي، بعد فوز شباب الأهلي على اتحاد كلباء، بثلاثة أهداف دون رد، أنه لا يتفق مع الآراء التي أشارت إلى أن شباب الأهلي حقق فوزاً سهلاً، مشيراً إلى أن اللاعبين بذلوا جهداً كبيراً، واستغلوا أخطاء المنافس، بينما أكد أن شباب الأهلي تعامل بشكل جيد مع الكرات العالية التي تعد أبرز ما يتميز به اتحاد كلباء.