الامارات | عبيدي بيليه: أنا جزء من نادي العين

شكرا لقرائتكم خبر عن عبيدي بيليه: أنا جزء من نادي العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب اللاعب الغاني عبيدي بيليه، أحد أساطير نادي العين السابقين، عن بالغ امتنانه وتقديره لإدارة نادي العين، مؤكداً أن العين ليس مجرد ناد لعبت فيه خلال مشواري الكروي، بل أشعر بأن هذا المكان جزء مني، لأن روح العائلة دوماً حاضرة وتواصل الأجيال أهم ما يميز كل منتسب لهذا الكيان.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، غانم الهاجري، استقبل أول من أمس، باستاد هزاع بن زايد، عبيدي بيليه، الذي تلقى دعوة من النادي لحضور مباريات كأس العالم للأندية الإمارات 2018.

وأعرب الهاجري عن سعادته بوجود أحد أساطير كرة القدم الذين دافعوا عن شعار «الزعيم» يوماً ما، مؤكداً أن انتماء بيليه لهذا الكيان الشامخ يجعله على تواصل دائم مع الجميع، ونحن فخورون بوجوده معنا لمساندة «الزعيم» في المونديال.

يذكر أن نادي العين كان قد تعاقد مع بيليه، صاحب لقب أفضل لاعب في إفريقيا ثلاث مرات، في أواخر القرن الماضي، وتحديداً في عام 1998 عندما انتقل لصفوف «البنفسجي» قادماً من نادي ميونيخ 1860 الألماني.