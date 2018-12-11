الامارات | احتفالية العين وأسعار التذاكر وريال مدريد تغري جماهير المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية العين وأسعار التذاكر وريال مدريد تغري جماهير المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشدّ مونديال الأندية، الذي سينطلق غداً، أنظار وعشاق كرة القدم، لمتابعة أقوى الأندية العالمية التي تتنافس في كرنفال كروي يمتد لـ11 يوماً، لمتابعة ثماني مباريات حماسية، يحتضنها ملعبا مدينة زايد الرياضية وهزاع بن زايد في أبوظبي والعين لتحديد النادي الأفضل في العالم. ونرصد أبرز الأسباب التي تحفز المشجعين لحضور منافسات البطولة.

أسعار التذاكر

وفّرت اللجنة المنظمة أسعار تذاكر ستكون في متناول الجميع، إذ تبدأ من 25 درهماً فقط، ما يتيح لعائلة مكونة من أربعة أشخاص الاستمتاع بمباراة كرة قدم رفيعة المستوى مقابل 100 درهم فقط، كما تتوافر العديد من فئات التذاكر التي تلائم تطلعات الزوار، حيث يمكنهم حجز مقاعد الفئة الممتازة، وهي الفئة الأفضل، بأسعار تبدأ من 500 درهم.

احتفالية «الزعيم»

يحتفل العين مع مونديال الأندية بمرور 50 عاماً على تأسيسه، حيث يُعد «الزعيم»، واحداً من أشهر وأقوى الأندية الإماراتية والآسيوية، ونجح الموسم الماضي في تحقيق ثنائية تاريخية بحصوله على دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، كما يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، ما يجعل من البطولة فرصة للجماهير العاشقة للفريق لمتابعته والاحتفال معه بهذه المناسبة.

ريال مدريد

ستحظى جماهير البطولة بفرصة فريدة لمشاهدة إبداعات النجم لوكا مودريتش، الفائز أخيراً بجائزة أفضل لاعب في العالم، فضلاً عن متابعة الأداء الاستثنائي للعملاق الأوروبي ريال مدريد في رحلة دفاعه عن لقبه، حيث سيسعى النادي الملكي الأوروبي لانتزاع اللقب مرة أخرى، انطلاقاً من منافسات الدور نصف النهائي المُقامة يوم 19 ديسمبر الجاري.

التنظيم

أثبتت دولة الإمارات نجاحاً منقطع النظير في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، وهي المرة الرابعة التي تنظم فيها بطولة كأس العالم للأندية، وبالتالي فإن الجمهور على موعد مع تجربة تنظيمية استثنائية للبطولة، خصوصاً أن ملعبي البطولة من أفضل الملاعب في المنطقة.

فعاليات ترفيهية

لن تقتصر روعة البطولة على المستطيل الأخضر، إذ يحظى الزوار على اختلاف أعمارهم بفرصة استثنائية لاختبار مهاراتهم، ضمن «قرية المشجعين»، وذلك على امتداد أيام المباريات، بما يتيح لهم خوض أروع المنافسات بصحبة العائلة والأصدقاء، في «قرية المشجعين» التي ستشمل سلسلة من الألعاب تشتمل على الركض بالكرة، والكرات الرأسية، وقوة التسديد، وردّات الفعل، والدقة، واستلام الكرة، والتمرير.

خدمات مواصلات

حرص منظمو بطولة كأس العالم للأندية على توفير خدمات مواصلات غاية في السهولة للجماهير، ضمن مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، عبر طرح خدمة صف السيارات والتوصيل. عبر استخدام الحافلة للوصول إلى الملعب خلال سبع دقائق، والعودة مجدداً إلى سياراتهم بعد المباريات، ما يريح الجماهير من عناء التفكير في المواصلات والتنقل.