شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يتعادل مع واتفورد في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق إيفرتون تعادلا قاتلا مع ضيفه واتفورد بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، على ملعب جوديسون بارك في ختام الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم إيفرتون بهدف عن طريق ريتشارليسون في الدقيقة 15، لكن واتفورد رد بهدف عبر النيران الصديقة سجله شيموس كولمان بالخطأ في مرماه بالدقيقة 63.

وسجل عبدالله دوكوري الهدف الثاني لواتفورد في الدقيقة 65، وأهدر جيلفي سيجوردسون ضربة جزاء لإيفرتون في الدقيقة 68، وخطف لوكاس ديني هدف التعادل القاتل لإيفرتون في الدقيقة 96.

وبذلك، رفع إيفرتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، فيما بات رصيد واتفورد 21 نقطة في المركز الـ12.