شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيك بلباو يفوز على جيرونا في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف فريق أتلتيك بلباو فوزا ثمينا في الوقت القاتل من ضيفه جيرونا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الاثنين، لحساب منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وعلى ملعبه سان ماميس، انتظر بلباو الدقيقة الأخيرة من المباراة ليوقع هدف الفوز بقدم أريتز أدوريز من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

بهذا الانتصار رفع بلباو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن عشر، في حين تجمد رصيد جيرونا عند 21 نقطة وتراجع إلى المركز التاسع.