شكرا لقرائتكم سترلينج: الصحف «تغذي العنصرية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - انكلترا- رويترز | منذ 5 دقائق في 11 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 10 ديسمبر 2018 / 21:52

يعتقد رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتي أن الصحف «تغذي العنصرية» و«السلوك العدواني» من خلال طريقة تناولها لأخبار اللاعبين السود الشبان. وكتب اللاعب البالغ من العمر 24 عاما تعليقات على انستغرام بعد يوم من تعرضه لإهانات عنصرية مزعومة خلال الهزيمة 2-صفر أمام تشلسي في الدوري الانكليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج. ونشر سترلينج صورتين يعرض فيهما تضاربا في عناوين صحف خلال تناول قصص مشابهة تتعلق بزميلين له في سيتي أحدهما أسود والآخر أبيض هما توسين ادارابيو وفيل فودين، وكلاهما اشترى منزلا جديدا هذا العام. ويركز عنوان الصحيفة الذي يتناول شراء ادارابيو وهو لاعب أسود على انه انفق 2.25 مليون جنيه استرليني (2.86 مليون دولار) على شراء المنزل «رغم انه لم يشارك أساسيا في أي مباراة بالدوري الممتاز»، بينما يقول العنوان الخاص باللاعب فودين إنه اشتري منزلا بنحو مليوني جنيه استرليني «من أجل والدته». وكتب سترلينج: «أمامنا لاعبان في بداية مشوارهما ويلعبان لنفس الفريق. كلاهما قام بعمل مشروع وهو شراء منزل جديد لوالدتيهما وبذلا مجهودا كبيرا للوصول إلى المكانة الحالية».



وتابع: «لكن انظروا إلى طريقة تناول الصحف لأخبار اللاعب الشاب الأسود وزميله الأبيض.

إنه أمر غير مقبول. لم يرتكب أي منهما جرما لكن من خلال طريقة التناول تم تصوير هذا الشاب الأسود على انه سيئ وهو ما يغذي العنصرية والسلوك العدواني».