شكرا لقرائتكم «الكونميبول» يشيد بنجاح نهائي «ليبرتادوريس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - رويترز | منذ 5 دقائق في 11 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 10 ديسمبر 2018 / 21:44

أشاد رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) اليخاندرو دومينجيز بدور رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز في إنجاح مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في استاد سانتياغو برنابيو بالعاصمة الاسبانية، وحقق ريفر اللقب للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه 3-1 على غريمه الأرجنتيني بوكا بعد وقت إضافي.



وكان من المفترض أن تلعب مباراة الإياب قبل أسبوعين في استاد مونومنتال معقل ريفر لكنها تأجلت بسبب أحداث عنف، وأبلغ دومينجيز الصحافيين: «أهم شيء وجود فائز في النهاية من دون وقوع مشاكل، ويجب أن أوجه الشكر إلى فلورنتينو بيريز لأنه أتاح فرصة رائعة للجميع وأنا ممتن له».

وأضاف: «الفكرة صدرت مني ومن فريقي في البداية، ثم سألنا فلورنتينو واستجاب لها وتحول الحلم إلى حقيقة واستمتع الجميع بهذا النهائي»، وأثار نقل المباراة من الأرجنتين إلى اسبانيا ردود فعل غاضبة في أميركا الجنوبية، لكن دومينجيز بدا سعيدا بالنتيجة النهائية، وتابع: «كان هدفنا دائما اللعب في الأرجنتين، وحاولنا ذلك مرتين لكن في النهاية انتقلت الاحتفالية إلى مدريد، شاهدنا مباراة مثيرة وعمت السعادة كل أنحاء الاستاد».

وقال صاحب الهدف الثاني لفريق ريفر بليت اللاعب كينتيرو عن هدفه: «لم أفكر في الأمر. مرر كاميلو (مايادا) الكرة لي ووجدت مساحة فسددت. كان هدفا جميلا ويجب الاحتفاء به»، وأضاف زميله مارتينيز صاحب الهدف الأخير: «كنا الفريق الوحيد الذي سعى للفوز وخضنا المباراة بأكملها في نصف ملعبهم».

ومن المتوقع أن يسافر ريفر بشكل مباشر إلى الإمارات، لكن لوكاس براتو قال إن اللاعبين سيحتفلون بالإنجاز بعض الوقت قبل خوض أول مباراة في كأس العالم للأندية يوم 18 من الشهر الجاري، وقال: «نريد الاستمتاع بالكأس، لأنني لا اعتقد أننا سنفوز بلقب آخر مثل هذا أمام بوكا».