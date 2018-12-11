شكرا لقرائتكم المصري يشكو «الجبلاية» إلى «فيفا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 5 دقائق في 11 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 10 ديسمبر 2018 / 22:00

صعد مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي خلافه مع الاتحاد المصري لكرة القدم «الجبلاية» وقدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي «فيفا»، يطالب فيها بخوض مبارياته في الدوري المحلي على ملعبه ببورسعيد، مشيرا إلى انتهاء عقوبة إيقاف ملعبه عن استضافة المباريات منذ نيسان (أبريل) 2016.



من جانب آخر، استمرت صحوة الأهلي في الدوري المصري وحقق فوزا ثمينا على طلائع الجيش (2- صفر) أحرزهما المهاجم الدولي مروان محسن، ليرفع رصيد حامل اللقب إلى 20 نقطة في المركز الخامس وله أربع مباريات مؤجلة، فيما توقف رصيد الفريق العسكري عند 18 نقطة في المركز التاسع. ويستعد الفريق «الأحمر» لمواجهة جيما الإثيوبى في 14 الجاري فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

من جانب آخر، يبذل عدد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك ضغوطا على المدير الفني السويسري كريستيان غروس لمنح فرصة المشاركة في المباريات لصانع الألعاب أيمن حفني، بعد أن دخل في مفاوضات مع عدد من الأندية للانتقال لصفوف أحدها في فترة الانتقالات الشتوية. ويخشى مسؤولو النادي «الأبيض» انتقال اللاعب إلى الغريم التقليدي الأهلي الذي يدعم صفوفه في المرحلة الراهنة بعدد من اللاعبين المميزين.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة القطن التشادي السبت المقبل بالقاهرة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيديرالية الأفريقية، وقد يشهد التشكيل تعديلا بالدفع بعدد من العناصر الجديدة التي قيدت بالقائمة الأفريقية.