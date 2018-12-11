شكرا لقرائتكم خبر المخالفون مروريا ممنوعون من سيارات المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

ما إن اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ توزيع جوائز للجماهير (سيارة وجوال وكرة) خلال مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك في مباريات المنتخب الأول ومهرجانات الاعتزال، بجانب سيارات وزعت في مواجهة السوبر السعودي المصري بين الهلال والزمالك المصري، وخلال مباريات الدوري، حتى باتت فقرة اختيار وإعلان الفائزين لقطة جاذبة يتابعها الموجودون خارج وداخل الملعب، شأنها شأن التفاعل مع هدف أو لعبة جميلة خلال المباراة.

ولعب إقرار هذه الجوائز دورا كبيرا في تسابق العائلات نحو حضور المباريات من المدرجات وكذلك كبار السن والأطفال الصغار، بعد أن كان أمر التشجيع من المدرجات يقتصر كثيرا على فئة الشباب.

المحرومون من الجائزة

إذا كان على الفائز بجائزة السيارة مديونيات تسببت في إيقاف خدماته، أو مخالفات مرورية رصدها نظام ساهر تحديدا، فلا يمنح الجائزة، إلا أنه يحق له التنازل لشخص آخر، وذلك كشرط تشجيعي للمشجع من أجل أن يكون سجله نظاميا خاليا من المخالفات المرورية وتجاوز غير المسموح به نظاما.

نساء يفضلن التنازل

وخلال تسليم السيارات تحديدا واجه المسؤولون عن الترتيبات حالات خاصة من العنصر النسائي يفضلن تسلم (الكاش)، أو التنازل عن السيارات إلى أشخاص مقابل الحصول على مبلغ مالي قريب من سعر السيارة، ووجدن تسهيلات من القائمين على الجوائز.

السيارة الأغلى

في 11 سبتمبر 2018، وعلى غير المعتاد، تم السحب على سيارة من نوع جيب لكزس، وذلك خلال مباراة الأهلي وضيفه الحزم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بتوجيه من تركي آل الشيخ الذي أعلن أن هيئة الرياضة ستقدم دعما لأسرة الإعلامي الرياضي الراحل خالد قاضي بـ 500 ألف ريال، بجانب تخصيص جائزة للجمهور عبارة عن سحب على سيارة جيب لكزس.

آلية اختيار الفائزين

بدأت عن طريق السحب على تذاكر المباراة

استحدثت الهيئة فكرة اختيار الفائزين عن طريق الكاميرا والتركيز على الفائز عبر شاشة الملعب

بعض الملاعب يطبق فيها السحب على التذاكر فقط

01. الكرة

تسلم للفائز، وغالبيتهم من الأطفال، في الحال عن طريق إدارة الملعب.

02.الجوال:

من نوع ايفون 8 XS ويسلم أيضا من إدارة الملعب مباشرة في حال توفره من الوكيل المعتمد (مكتبة جرير).

03.السيارة:

من نوع تويوتا (ياريس 2018 يبلغ سعرها نحو 48 ألف ريال)، حيث يتم تجميع عدد من الفائزين وإرسال الأسماء إلى مقر الهيئة العامة للرياضة بالرياض لإعداد إجراءات نقل الملكية باسم المشجع، ومن ثم تسليم نقل الملكية لإدارة الملعب ومنها للفائز.

أبرز لقطات الفائزين بجائزة السيارة:

خلال مباراة الفتح والتعاون في ملعب الأول، ظلت سيدة تلوح بعلم الفتح وما إن اختارتها الكاميرا حتى أسقطت العلم من يدها من الفرحة وهمت بالنزول من المدرجات.

ظفر طفل كان يجلس بجوار تركي آل الشيخ بسيارة مباراة النصر والوحدة في الرياض، وحينها علق آل الشيخ في تويتر قائلا »المفروض نتقاسم السيارة أنا والشاب اللي جنبي«، وأضاف » الله يعطيه خيرها ويكفيه شرها«.

أسهمت فرحة الفوز بسيارة مباراة الفيحاء والحزم في تخلي مسنة عن عكازها، فبعد أن بدت معتمدة عليه كثيرا في سيرها لحظة اختيارها بالكاميرا، تخلت عن العكاز وهي في طريقها للنزول إلى أرضية الملعب لتسلم الجائزة.

95 سيارة سلمت كجوائز في 12 جولة

- ملعب الملك عبدالله الرياضية بجدة: 14 جائزة

- ملعب فيصل بن فهد بالرياض: 14 جائزة

- ملعب المجمعة الرياضية: 13 جائزة

- ملعب الملك عبدالله الرياضية ببريدة: 10 جوائز

- ملعب محمد بن فهد بالدمام: 9 جوائز

- ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة: 8 جوائز

- ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء:7 جوائز

- ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة: 6 جوائز

- ملعب الباطن في حفر الباطن: 6 جوائز

- ملعب الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة: 5 جوائز

- ملعب جامعة الملك سعود بالرياض: 3جوائز

اشتراطات نقل الملكية للفائز