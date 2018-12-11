شكرا لقرائتكم تشيلسي يعاقب 4 من مشجعيه بسبب قضية سترلينج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر تشيلسي الإنجليزي منع أربعة مشجعين من حضور مبارياته وذلك في إطار التحقيق الذي فتحه، بعدما كشف مهاجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج أنه كان ضحية للاهانات العنصرية.

ويبدو أنّ الكاميرات التقطت مشجعاً لتشيلسي خلال لقاء الفريقين السبت في الدوري الممتاز (2-صفر) وهو يوجه إهانات عنصرية لسترلينغ خلال المباراة التي أقيمت على ملعب النادي اللندني "ستامفورد بريدج".

ويحقق تشيلسي والشرطة البريطانية في الحادث الذي تمت إدانته على نطاق واسع، وسط مخاوف من عودة كرة القدم إلى الحقبة السوداء التي شوهتها العنصرية خلال السبعينات والثمانينات.

وقد اتخذ تشلسي إجراءات سريعة بمعاقبة أربعة مشجعين من خلال حرمانهم مؤقتاً من دخول الملعب بانتظار الانتهاء من التحقيق، مع إمكانية حظرهم نهائياً من متابعة الفريق في الملعب إذا وجد دليلاً على سلوك عنصري.

وجاء في بيان تشيلسي "قرر نادي تشيلسي لكرة القدم منع أربعة مشجعين من حضور مباريات الفريق بانتظار مزيد من التحقيقات في مزاعم بشأن سلوك المشجعين تجاه رحيم سترلينغ خلال مباراتنا ضد مانشستر سيتي يوم السبت".

وواصل: "تحقيقاتنا في هذه المسألة مستمرة ونحن ندعم بالكامل تحقيقات الشرطة وأي معلومات نحصل عليها سنمررها إليهم. يعتبر نادي تشلسي لكرة القدم جميع أشكال التمييز بغيضة، وإذا كان هناك إثبات بمشاركة حاملي التذاكر (الموسمية) في أي تصرف عنصري، سيصدر النادي عقوبات صارمة، بما في ذلك الحظر. سنؤيد أيضاً بشكل كامل أي محاكمات جنائية".

وبدا أن سترلينغ تعرض للإساءات العنصرية من مشجعي تشيلسي عندما اقترب من المدرجات خلف المرمى لأخذ الكرة خلال الشوط الأول من المباراة.

وأكد اللاعب أن تصرف المشجعين لم يفاجئه، رافضاً الإفصاح عما قيل له، موضحاً "بالعادة لست شخصاً يتحدث كثيراً، لكن عندما أعتقد أن علي إظهار رأيي، سأقول كلمتي (...) بشأن ما قيل في مباراة تشيلسي، وكما رأيتم ردة فعلي، كل ما قمت به هو الضحك...".

واتهم سترلينغ الصحف الإنكليزية بتغذية العنصرية من خلال الطريقة التي تصور بها اللاعبين الشبان السود، وذلك في أعقاب ما حصل معه في مباراة السبت ضد تشيلسي.

ولجأ سترلينغ إلى حسابه على انستاغرام لتوجيه الانتقاد إلى الصحافة، مستعيداً تقارير عن قيام زميله في سيتي توسين أدارابيويو بشراء منزل فخم على رغم عدم خوضه أي مباراة في الدوري الممتاز.

وأوضح: "اللاعب الأسود الشاب ينظر إليه بشكل سيء. هذا ما يغذي العنصرية والتصرف العدواني" من قبل المشجعين.

وأضاف: "لكل الصحف التي لا تفهم لماذا يكون الناس عنصريين في هذا العصر، كل ما يمكنني أن أقوله: أعيدوا التفكير (...) وامنحوا كل اللاعبين فرصاً متساوية".