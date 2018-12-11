شكرا لقرائتكم توتنهام فى اختبار صعب امام الانتر على خطف البطاقة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتدم الصراع بين الإنتر الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي على خطف البطاقة الثانية عن المجموعة الثانية المؤهلة لثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، بعدما تأكد صعود برشلونة الإسباني.

ويحل توتنهام ضيفاً على برشلونة بملعب "كامب نو" في العاشرة مساء اليوم، بينما يستضيف الإنتر نظيره أيندهوفن بملعب "جوزيتبي مياتزا" بمدينة "ميلانو" الإيطالية ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، فيما يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف أمام الإنتر صاحب المركز الثالث، أما أيندهوفن الهولندي فيحتل المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويحتاج الإنتر للفوز أو التعادل ضد أيندهوفن الهولندي، مقابل فوز برشلونة على توتنهام في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا من أجل التأهل لدور الـ 16، أما توتنهام فلا بديل أمامه سوى عن تحقيق الفوز على الفريق الكتالوني.