فتح التسجيل الإلكتروني في مهرجان ليوا الرياضي تل مرعب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ نادي ليوا الرياضي استقبال وتسجيل طلبات المشاركة عبر موقعه الإلكتروني على شبكة المعلومات وأيضاً عبر تطبيق النادي الخاص في مختلف الهواتف الذكية، وذلك في مختلف منافسات وتحديات مهرجان ليوا الرياضي - تل مرعب 2019، والذي ينطلق من السابع والعشرين من ديسمبر/‏كانون الأول الجاري ويستمر حتى الرابع من يناير/‏كانون الثاني المقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وكانت إدارة النادي قد افتتحت التسجيل عبر الموقع قبل أيام حيث سيتيح هذا الإجراء الفرصة أمام مختلف المشاركين لتقديم طلبات التسجيل وتعبئتها بشكل أسهل وضمان حجز المشاركة بشكل رسمي قبل انطلاق أي من المنافسات المختلفة بأيام، بينما ستستمر إجراءات التسجيل اليدوي طوال أيام المهرجان وفي المنافسات الخاصة بكل فئة.

وأكد عبدالله القبيسي رئيس مجلس إدارة النادي أن التوجه نحو التسجيل الإلكتروني قد أصبح أكثر فعالية في السنوات الماضية، لا سيما أنه يعد أسهل بكثير من التسجيل اليدوي ويضمن لصاحبه فرصة حجز مقعد من خلال المنافسة المطلوبة بدون أن يحضر حتى يوم المنافسة، وقال: «قطعنا أشواطاً طويلة من خلال توفير خاصية التسجيل الإلكتروني ونتطلع إلى اختصارات أكبر وأيضاً نبحث عن كل ما هو جديد ».

وعن منافسات المهرجان المرتقب قال القبيسي: «أمامنا الآن أكثر من أسبوعين قبل بدء المهرجان الرسمي، ولكن مما نشاهده فإن نسبة الزحف والتخييم قد وصلت إلى أكثر من 50% في منطقة تل مرعب، والمنطقة المحيطة بها، ونسبة التخييم تزيد يوما بعد يوم من خلال التوافد الكبير والمشاركة التي نحظى بها ».

وأعلن عن أن الفئات الحالية للمهرجان هي منافسات صعود تل مرعب، سباق دراجات تل مرعب، حلبة الاستعراض الحر، حلبة اليو تي في، سباق الهجن، سباق الخيول، سباق الصقور، ومنافسة الاستعراض الرملي، وتتضمن هذه السباقات عدة فئات تقام على مدار أيام المهرجان المرتقب. بالإضافة إلى فئة «الدريفت كار» التي شاركت للمرة الأولى في الموسم الماضي.