بطولة اليوم الوطني للجودو تنطلق 21 ديسمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتضن صالة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي يوم 21 ديسمبر الجاري بطولة اليوم الوطني المفتوحة للجودو التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع اتحاد الرياضة المدرسية، وتشهد مشاركة 180 لاعباً من مختلف الفئات السنية على مستوى الدولة للفرق والفردي.

وتم اعتماد الشروط العامة التي حددت 20 ديسمبر موعداً لإجراء قرعة البطولة وفقاً للأسماء المرسلة من الفرق المشاركة، ولا يسمح بإضافة أي لاعب في يوم البطولة، بعد أن تحدد يوم الثلاثاء المقبل موعداً نهائياً لتقديم كشوفات الأندية المشاركة ولا يسمح بالتسجيل بعد ذلك الموعد، كما فرغت اللجنة الفنية من وضع الجدول الزمني للبطولة، وأكدت اللجنة ضرورة التقيد بأعمار اللاعبين المحددة في الأوراق الثبوتية، ويحق لكل مركز تدريب الاشتراك ب 3 لاعبين كحد أقصى في الوزن الواحد على أن يكون واحداً منهم من مواطني الإمارات حصراً.