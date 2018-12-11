شكرا لقرائتكم خبر عن أجيال العين واليوبيل الذهبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام
أكد محمد حماد، عضو مجلس إدارة نادي العين، أن
مشاركة العين في بطولة مونديال الأندية تعتبر تاريخية؛ كونها تترافق مع احتفالات الدولة باليوم الوطني وعام زايد، إضافة لاحتفالية «الزعيم» بمناسبة اليوبيل الذهبي.
وكشف حماد أن العين دعا جميع اللاعبين الذين مروا في تاريخه، وكل من ساهم في مسيرة «الزعيم» إلى حضور المباراة الافتتاحية غداً.
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