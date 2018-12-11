إعلان تحضيرات ماراثون زايد الخيري في مصر وأمريكا اليوم

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تستأنف عجلة ماراثونات زايد الخيرية الدوران من جديد بإعلان التحضيرات الخاصة بالدورتين الجديدتين لنسختي الولايات المتحدة ومصر، حيث يشهد منتجع الحبتور جراند صباح اليوم مؤتمراً صحفياً حاشداً لإعلان ترتيبات الحدثين اللذين سيقامان يوم 28 ديسمبر الجاري في الإسماعيلية، وإبريل/ نيسان 2019 في نيويورك، ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر توقيع عقد الرعاية الجديد من مجموعة الحبتور مع اللجنة المنظمة.

يبدأ المؤتمر الساعة العاشرة، ويحضره خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، والفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة لماراثونات زايد الخيرية، وممثلو وسائل الإعلام المختلفة بالدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي الدورة الخامسة للماراثون في جمهورية مصر العربية، حيث شهدت العاصمة القاهرة الدورات الثلاث الأولى، بينما شهدت مدينة الأقصر في الصعيد دورته الرابعة العام الماضي بمشاركة 10 آلاف متسابق، والدورات ذهب ريعها بالكامل لمستشفى سرطان الأطفال ومستشفى الأورمان والمصابين بالكبد الوبائي.

أما بالنسبة إلى نيويورك فالدورة المقبلة هي الدورة الخامسة عشرة للحدث الذي يحظى باهتمام فوق العادة هناك، نظراً لكثافة المشاركة وحرص العدائين الدوليين على تحسين أرقامهم في مسافة العشرة كيلومترات من خلاله، وفي دورته الماضية تم نسخ رقم الكيني باتريك كومون (27.35د) الصامد منذ عام 2011، بواسطة مواطنه رونكس كيبروتو الذي دخل تاريخ سباق البطولة ومدينة نيويورك بتسجيله 27.08 د، فنال بذلك الجائزة الكبرى للحدث بالجمع بين جائزة السباق وقدرها 10 آلاف دولار وجائزة تحطيم الرقم القياسي المقدمة من سفارة الإمارات في واشنطن وقدرها 30 ألف دولار، بينما فازت ببطولة السيدات الإثيوبية الدولية بوزي ديربا على حساب مواطنتها ميرجيا والكينية مونيكا.