إجماع على قدرة العين على تكرار إنجاز الجزيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

تعقد جماهير الإمارات آمالاً وطموحات كبيرة على ممثل الإمارات العين في كأس العالم للأندية التي تنطلق يوم غد الأربعاء، لما ينعم به السجل الذهبي ل«الزعيم» في مشاركاته الخارجية سابقاً بالعديد من النجاحات أبرزها الظفر بدوري أبطال آسيا 2003 وهو اللقب الذي تفرد به عن غيره من الأندية الإماراتية.

يرشح الكثيرون العين للذهاب بعيدا في البطولة، وتكرار إنجاز الجزيرة في النسخة الماضية، عندما تأهل إلى نصف النهائي وخسر بصعوبة بالغة 1-2 أمام ريال مدريد بطل أوروبا.

وجاء إنجاز «فخر أبوظبي» بعد مشاركتين متتاليتين للأهلي والوحدة في 2009 و2010، حيث خرج الأول بعد اللقاء الأول، والثاني في ربع النهائي.

وأكد لاعبون ومدربون في حديث ل«الخليج الرياضي» على قدرة العين على معادلة مشاركة الجزيرة في النسخة الماضية أو تحقيق الأفضل، كما عرجوا للحديث حول أهمية استضافة الحدث على أرض الإمارات للمرة الرابعة.

وأكد ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي دبي أن الآمال الكبيرة المعقودة بشكل مستمر على ممثل الوطن في البطولة مكتسبة من الإمكانيات الجيدة التي يمتلكها نخبة الأندية الإماراتية والمتوجة بطلة للدوري.

وقال: «أؤمن بأن العين سيكون ضيفاً ثقيلاً على البطولة ولن يقل عن الذي قدمه الجزيرة بعد مستواه اللافت في النسخة الأخيرة وتسببه بإحراج ريال مدريد ليبعث برسالة إلى العالم أن الأندية الإماراتية لا يستهان بها، وأعتقد أن ما تعكسه فرقنا من مستويات جيدة لا يعد بمثابة المفاجأة وليس بالمستغرب لأنها أندية كبيرة ولا تقل عن مستويات الفرق الأوروبية».

وأشار ناصر إلى أنه كان يمني النفس بفوز الجزيرة على ريال مدريد في النسخة السابقة لتحقيق إنجاز إماراتي فريد ولكن الأمور لم تمض على ما يرام، كاشفاً أنه عاشق لفريق برشلونة الذي لن يتواجد في البطولة، ومقراً بأن البطولة ستفتقد نجماً كبيراً هو كرستيانو رونالدو الذي شارك سابقاً مع ريال مدريد وانتقل حالياً إلى يوفنتوس الإيطالي.

واعترف بتأثير غياب عمر عبد الرحمن عن صفوف العين والمنتقل إلى الهلال السعودي، موضحاً أن «قيمة لاعب كعموري أفضل لاعب في آسيا سابقاً يظهر معدنه الأصيل في مثل تلك الأحداث العالمية، وكما أن مودريتش هو أفضل لاعب في العالم فإن عموري يبقى النجم الأول في الإمارات وآسيا وفق وجهة نظرنا في الإمارات، وذكر أن العين دون شك وجد الحل والبديل المناسب لعمر منذ فترة طويلة وعقب رحيله».

ومن جهته، توقع الكرواتي كرونسلاف جوريتش المدير الفني لبني ياس أن يسجل العين مشاركة قوية ومميزة قد تعادل مشاركة الجزيرة في النسخة السابقة، مؤكداً أن نجاح الإمارات في التنظيم والخروج بمستوى فني مميز لممثلها يرسخ من قدرتها على تنظيم البطولة في النسخ المقبلة.

وقال: «أتوقع أن يبذل العين جهداً كبيراً تحت قيادة زوران ماميتش المدرب القدير لتحقيق نتيجة أفضل من الجزيرة، وكل شيء جائز ومتوقع في كرة القدم».

وأضاف: «الإمارات رائدة في عالم تنظيم كبرى الأحداث العالمية، وهذا ما يسهم بدوره في تقديم الأندية التي تمثل الوطن مستويات باهرة».

بدوره طالب، فهد علي لاعب العين السابق والملقب بصمام القلعة العيناوية وتوج معه بدوري أبطال آسيا في 2003، لاعبي «الزعيم» بخوض منافسات كأس العالم للأندية مستندين على خبرتهم الغنية السابقة في التمثيل المشرف للدولة في المحافل الخارجية.

وقال: «العين مطالب بعكس الموروث والمستوى الفني اللافت الذي ظهر به في المشاركات الخارجية على مدار تاريخه، ويعد من أبرز الأندية على صعيد القارة».

وأشار إلى أن استضافة الإمارات للحدث العالمي المرتقب تأتي بعد النجاح منقطع النظير في أهم الأحداث الرياضية العالمية أبرزها ثلاث نسخ ناجحة في نفس البطولة، وكأس العالم للشباب، كما أنها رائدة أيضاً في استضافة أحداث مهمة في مختلف الألعاب الأخرى وتعد وجهة حقيقية وحاضنة للرياضة العالمية لما تتمتع به من بنى تحتية صممت وفق أفضل المعايير العالمية، وأصبحت تمنح الأحداث التي تقام على أراضيها قيمة خاصة.

وأكد ماجد سالم مساعد مدرب منتخبنا الوطني للشباب، أهمية الاستفادة المثلى من استضافة حدث فريد مثل كأس العالم للأندية على أرض الإمارات بعقد ورش عمل ميدانية للمدربين والكفاءات الوطنية التي تزخر بها مختلف الأندية وأكاديميات كرة القدم في الدولة.

وقال: «بجانب متابعة المدربين للمباريات من داخل أرضية الميدان، لا بد من عقد ورش فنية مثمرة لهم لدراسة كيفية تعامل الأندية الممثلة عن القارات السبع المشاركة في البطولة خارج الميدان، وطريقة تعامل مدربيها مع اللاعبين من خلال أنظمة الطعام والنوم التي تخضع لمعايير احترافية مميزة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من احتضان هذا الحدث». وأضاف أن تلك الورش الفنية للمدربين كانت مرافقة للعديد من البطولات العالمية التي استضافتها الدولة خلال فترات سابقة، متمنياً أن يتم تطبيقها رسمياً في النسخة الحالية.

وعن مشاركة العين، قال: يتعين على لاعبي العين الخروج من جلباب المشاركات المحلية والدخول في أجواء البطولةالتي تتطلب حجم تركيز أكبر.