الدورة الثانية عشرة لمهرجان الظفرة تنطلق 17 الجاري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق يوم 17 ديسمبر، فعاليات الدورة 12 من مهرجان الظفرة وتستمر حتى الأول من يناير 2019.

ونظمت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أمس، بمجلس محمد خلف، مؤتمراً صحفياً، كشفت فيه عن أهم فعاليات الدورة وتحدث فيه كل من اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الظفرة، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ومحمد بن عاضد المهيري، مدير مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة.

وقال فارس خلف المزروعي، إن مهرجان الظفرة منذ دورته الأولى في عام 2008، تمكن من تحقيق مكانة مرموقة على صعيد المهرجانات التراثية إقليمياً وعربياً ودولياً، بفضل دعم القيادة الرشيدة.

من جهته قال عبيد خلفان المزروعي، إن الدورة تشهد إضافات عديدة وجديدة هي الأكبر من نوعها على مدى الدورات السابقة، بحيث تستهدف كافة الفئات، وتُسهم في استقطاب العديد من المشاركين والزوار والسياح والطلبة، وتم تخصيص أكثر من 800 جائزة لكافة المسابقات التراثية والمزاينات هذا العام، موزعة على مزاينة الإبل، والعديد من المسابقات المصاحبة للمهرجان.

وتشهد مزاينة الإبل كل عام، مشاركات خليجية ومحلية واسعة، ويُشارك ملاك الإبل في الدورة القادمة في أشواط المزاينة المختلفة، والبالغ عددها 76 شوطاً. وقد خصصت اللجنة المنظمة لهذه الأشواط، جوائز قيمة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 38 مليون درهم، موزعة على 590 جائزة.

من جهته أكد محمد بن عاضد المهيري، أن اللجنة العليا المُنظمة لمهرجان الظفرة، تعمل باستمرار على وضع الضوابط والمعايير الدقيقة لمزاينة الإبل؛ الأمر الذي يعتبر القاعدة الأساسية في نجاح المزاينات التراثية والمهرجان بشكل عام.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على تشكيل لجنة من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ولجنة التحكيم وتضم عدداً من الأطباء المُتخصصين، ليتم فحص الإبل المشاركة من مجاهيم ومحليات عن طريق الأشعة.