أسبوع الرياضات البحرية ينطلق اليوم في بحيرة خالد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

كشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، عن تفاصيل أسبوع الشارقة للبطولات العالمية 2018 الذي يقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والذي يتضمّن بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1، وبطولة العالم لسباقات الدراجات المائية بداية من اليوم وحتى 15 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة ظهر أمس في فندق هيلتون الشارقة، وترأسه خالد بن جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث، بحضور أحمد الحوسني المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونيكولاس سان جيرمان المروّج العالمي للبطولة، وعدد من السائقين الذين يتصدرون منافسات بطولة الزوارق السريعة وبطولة العالم للدراجات المائية، وفي مقدمتهم ممثلو نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ثاني القمزي وصيف ترتيب أبطال البطولة، وشون توريني المتصدر، وأريك سنا الثالث والمتسابق راشد الملا متصدر مونديال الدراجات المائية.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: تعتبر السياحة الرياضية، أحد أبرز محاور اهتمام إمارة الشارقة، التي تسعى إلى تعزيز مكانة الإمارة الرائدة كوجهة سياحية متميزة على خريطة السياحة المحلية والإقليمية والدولية، بما ينسجم مع رؤية «سياحة الشارقة 2021» في جذب 10 ملايين سائح بحلول سنة 2021، والحدث ساهم على مدار 19 عاماً في جعل الشارقة وجهة سياحية عائلية.

وأضاف: نحن على ثقة بما ستضفيه هذه النسخة من بعد استراتيجي جديد ومتميز، مستقطبة نخبة من محبي الرياضات المائية حول العالم، خاصة في فئة الشباب، المحب للتحدي والتنافسية، ونتعهد بمواصلة الجهود لتعزيز مكانة الشارقة المرموقة كوجهة سياحية ورياضية متميزة، مدفوعين برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة المستمر لجعل الإمارة مركزاً ثقافياً وسياحياً، ووجهة مفضلة لاستضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى في العالم.

وستشهد البطولة مشاركة 10متسابقين ضمن سباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1 و60 متسابقاً في سباقات الدراجات المائية من 32 بلداً سيتنافسون بقوة للحصول على المراكز الأولى.

وأكد نيكولاس سان جيرمان، المروّج العالمي لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1 وبطولة العالم لسباقات الدراجات المائية، المكانة العالمية المرموقة التي وصلت إليها جائزة الشارقة الكبرى، مبيناً أنها أصبحت ساحة عالمية رائدة للرياضات المائية في المنطقة، مثمّناً جهود هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة التي جعلت من هذه الفعاليات في طليعة المقومات السياحة في الإمارة.

من جانبه أكد أحمد الحوسني أن نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية برئاسة علي بن سالم المدفع، شريك استراتيجي لهيئة الإنماء في تنظيم البطولة، مشيراً إلى أن النادي بجانب مشاركته في التنظيم يخوض الحدث بفريق شاب وواعد في بطولة الدراجات المائية.

يذكر أن قائمة رعاة أسبوع الشارقة للبطولات العالمية تضم: دائرة الموانئ البحرية والجمارك، القيادة العامة لشرطة الشارقة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بلدية الشارقة، هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، الإدارة العامة للدفاع المدني، ومركز صحارى، إضافة إلى مجموعة أخرى من الرعاة وتضم مستشفى الزهراء كراعٍ طبي، مؤسسة الشارقة للإعلام كراعٍ إعلامي، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية كشريك استراتيجي، بالإضافة إلى فندق هيلتون الشارقة، وفندق رويال توليب، وفندق جولدن توليب وفندق كوبثورن، شركاء في الضيافة.