بطولة مبادلة للتنس تستعد للانطلاق بمشاركة ألمع النجوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «فلاش للترفيه»، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، النقاب عن جدول البطولة لعام 2018، والذي يَعد بواحدة من أكثر البطولات حماسة في تاريخها، وذلك وسط مشاركة باقة مذهلة من ألمع نجوم الكرة الصفراء، وتقام البطولة بين يومي 27 و29 ديسمبر الجاري في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، حيث ستقدم للجمهور ثلاثة أيام حافلة بالحماس والإثارة على أرض الملعب، إلى جانب باقة من الأنشطة الترفيهية المتميزة التي تحتضنها قرية التنس خارج أرض الملعب.

وتبشر قائمة المشاركين في البطولة لهذا العام، والذين يحملون 61 لقباً في البطولات الكبرى «جراند سلام»، بمباريات مفعمة بالتشويق بين كبار نجوم اللعبة، وفيما تشهد بطولة السيدات مشاركة الشقيقتين الأكثر شهرة في عالم التنس سيرينا وفينوس ويليامز، ستضم منافسات الرجال أربعة من المصنفين العشرة الأوائل على مستوى العالم، وفي مقدمتهم المصنفان الأول والثاني نوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال.

وتنطلق البطولة بمواجهة بين حامل اللقب كيفن أندرسون، أحد طرفي نهائيات بطولة ويمبلدون 2018، وهيون تشونج، الذي قدم مشاركة متميزة في بطولة أستراليا المفتوحة تُوجت بوصوله إلى الدور نصف النهائي من البطولة، وستكون المباراة المواجهة المباشرة الثالثة في مسيرة اللاعبين.

ويستمر جدول اليوم الأول، حيث يواجه دومينيك ثيم، الذي خاض نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، والمصنف الثامن عالمياً، نظيره كاران خاشانوف، المصنف 11 عالمياً والفائز ببطولة الجولة العالمية لمحترفي التنس ATP

لثلاث مرات.

ويشهد اليوم الأول أيضاً مواجهة مرتقبة بين سيرينا ويليامز، التي تحمل في سجلها 23 لقب بطولة كبرى «جراند سلام»، وشقيقتها الكبرى فينوس ويليامز، الحائزة بدورها سبع بطولات كبرى، في المباراة الأولى التي تجمع بينهما وجهاً لوجه في أبوظبي.

وبالعودة إلى منافسات الرجال، سيحصل كل من المصنف الأول عالمياً، والحائز 14 لقب جراند سلام نوفاك ديوكوفيتش، والمصنف الثاني عالمياً رفائيل نادال، والحائز 17 بطولة جراند سلام، بطاقة مباشرة للعبور إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجهان الفائزين من اليوم الأول.