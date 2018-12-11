«بلوزة» تحمل رسالة سترلينج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتدى النجم الإنجليزي رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز «بلوزة» كُتِبَ عليها «ديلي بيبر»؛ (صحف يومية)، وتحتها خطوط توضع عادة؛ لتحديد سعر المنتج في الأسواق؛ وذلك على هامش حضوره حفل إطلاق تشكيلة أزياء لصديقه جيسي لينجارد نجم الجار مانشستر يونايتد مساء الأحد.

وجاء ظهور سترلينج؛ بعد انتقاده وسائل الإعلام، التي ترسخ العنصرية وفق قوله، وبعد ساعات من إبلاغه الشرطة عن علمه بالشتائم العنصرية من مشجعي تشيلسي؛ عندما ذهب لالتقاط كرة، وأنه اكتفى بالضحك عليها حينها، وأبلغت إدارة تشيلسي نظيرتها في سيتي بحظر دخول المشجع ملعب ستامفورد بريدج في حال ثبت بالدليل القاطع تفوهه بكلمات عنصرية.