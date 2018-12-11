«نون» راعياً رئيسياً لنادي الاتحاد السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:”الخليج 365”



وقعت «نون»، منصة التسوق الإلكترونية التي انطلقت من الشرق الأوسط، اتفاقية شراكة مع نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، تصبح بموجبها راعياً رئيسياً للنادي.

وأقيمت مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور الدكتور ياسر نصيف الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، وعبدالله كبوهة، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد، ومحمد العبار مؤسس «نون»، وخالد بالغنيم مدير عام «نون» في المملكة العربية السعودية.

وقال محمد العبار: «نتشرف برعاية نادي الاتحاد السعودي بتاريخه الحافل بالانتصارات، ونتطلع قدماً للعمل إلى جانب إدارة وفريق النادي والتواصل مع جمهوره الغفير».

من جهته، قال لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي: «أشكر شريكنا الجديد منصة «نون»، الشركة الكبرى في التجارة الإلكترونية، على ثقته بنادي الاتحاد العريق صاحب الجماهيرية الأولى الفاعلة، والسجل البطولي الحافل الذي وضعه بين أهم الأندية على مستوى الشرق الأوسط بإنجازاته القارية والمحلية وحضوره على مستوى كأس العالم للأندية».

وترى «نون» في رعاية المواهب المحلية وتعزيز الابتكار والنمو واحدة من القيم الجوهرية التي تستند إليها، ويتجسد ذلك في دعمها لنادي الاتحاد الذي يقاسمها ألوان علامتها التجارية الأصفر والأسود.

ومن شأن الشراكة أن تسهم بدور إضافي في دعم انتشار ونمو كرة القدم في المملكة العربية السعودية والترويج للنادي في المملكة والمنطقة عموماً، ونظراً للشعبية الواسعة التي تتمتع بها رياضة كرة القدم في المملكة، يمثل دعم «نون»، العلامة التجارية المحلية، لهذه الرياضة عنصراً أساسياً لتحفيز المشهد الرياضي المحلي ودعم النوادي لتحقيق أهدافها وطموحات لاعبيها.