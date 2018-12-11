ديلي ألي أفضل من رونالدو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت الإحصائيات أن نجم توتنهام الإنجليزي ديلي ألي، أفضل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تسجيله هدفه ال40 في الدوري الممتاز يوم السبت الماضي.

وسجل ألي 10 أهداف في أول موسم مع توتنهام قبل أن يتبعها ب18 هدفاً في الموسم التالي، بينما استغرق رونالدو 4 مواسم ليسجل 35 هدفاً مع مانشستر يونايتد، لكنه في عامه السادس سجل 18 هدفاً ليجذب أنظار الريال الذي سجل معه 311 هدفاً في 292 مباراة بالليجا، ربما لن يصل ألي لأهداف رونالدو مستقبلاً، لكن إحصاءاته مميزة، خصوصاً أنه ليس مهاجماً، وربما يدفع سجله التهديفي مدربه بوكتينيو إلى انتدابه شريكاً لهاري كين في خط الهجوم.