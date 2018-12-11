الاجتماع الفني ومؤتمر المدربين اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقرر انعقاد الاجتماع الفني الخاص لمباراة الافتتاح بين العين وتيم ويلينغتون النيوزيليندي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في قاعة كرة القدم باستاد هزاع بن زايد، بحضور مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد من ممثلي الفريقين والجهات المعنية بتنظيم المباراة، كما تقرر انعقاد الجزء الأول من المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً، بحضور مدرب نادي العين وأحد لاعبي الفريق.

أما الجزء الثاني فسينعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً، بحضور مدرب تيم ويلينغتون وأحد لاعبي الفريق، وذلك بقاعة المؤتمرات الصحفية الملحقة باستاد هزاع بن زايد في الطابق الخامس.