رونالدو يدعو ميسي ل«التجربة الإيطالية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثَّ البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، منافسه نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي على أن يحذو حذوه ويخوض تحدياً جديداً في مسيرته الكروية بعيداً عن الليجا الإسبانية.

وقال رونالدو: «أتمنى أن يأتي إلى إيطاليا يوماً ما. آمل في أن يقبل التحدي مثلي، لكن إذا كان سعيداً هناك فإنني أحترم ذلك». ورداً على سؤال حول افتقاده لميسي ،قال رونالدو: «كلا، ربما هو الذي يفتقدني». وأضاف«لعبت في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال ولمنتخب بلادي، بينما هو لا يزال في إسبانيا،بالنسبة لي، الحياة تحد، وأنا أحب ذلك وأحب أن أجعل الناس سعداء، إنه لاعب رائع وشخص جيد، لكنني لا أفتقد أي شيء هنا، هذه هي حياتي الجديدة وأنا سعيد»، موضحاً: «تركت المكان الذي يشعرني بالراحة (مدريد) وأقدمت على خوض التحدي هنا في تورينو، وقد أثبت أنني ما زلت لاعباً رائعاً».