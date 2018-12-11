«فيكتوري تيم» ثالث الترتيب في كأس العالم للدراجات المائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد فريق الفيكتوري تيم على منصة منافسات كأس العالم للدراجات المائية 2018، وذلك بعد إحرازه المركز الثالث في الترتيب العام «فئة المحترفين»، التي اختتمت أمس الأول في مدينة باتايا التايلندية.

ورفع راية الفيكتوري تيم في هذه المنافسات العالمية، بطل العالم النمساوي كيفين رايتير بقيادة الدراجة المائية رقم 90، واحتل رايتير المركز الأول في السباق الرئيسي الأول (الموتو 1) برصيد 60 نقطة، بينما حقق البطل النمساوي المركز الثاني خلال ثاني سباقات منافسات كأس العالم (الموتو 2) برصيد 53 نقطة.

وقدم رايتير البالغ من العمر 26 عاماً والحاصل على لقب بطولة العالم سبع مرات سابقاً أداءً لافتاً أبهر به الحاضرين من متابعي وعشاق اللعبة على الشواطئ التايلندية في السباقين الرئيسيين الثالث والرابع، حيث جمع في رصيده العام 177 نقطة، محققًا بذلك المركز الثالث في الترتيب العام ورافعاً راية الفيكتوري تيم على المنصة العالمية التايلندية.

وأشاد حريز المر بن حريز رئيس مجلس إدارة الفيكتوري تيم، بالأداء الذي قدمه متسابق الفريق النمساوي رايتير في كأس العالم، التي شهدت مشاركة نخبة دراجي العالم، وقال حريز المر: «فريقنا قدم مستوى رائعاً توّجه بالحصول على المركز الثالث في الترتيب العام». ويستعد الآن نجم فريق الفيكتوري رايتير لمنافسات آخر جولات بطولة العالم للدراجات المائية «الأكوابايك» التي انطلقت في منتصف العام في المدينة الإيطالية جاليبولي، وتختتم الآن في الشارقة منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأكد المتسابق النمساوي جاهزيته لخوض الجولة الختامية من البطولة في الشارقة، وقال: كانت تجربة كأس العالم للدراجات المائية في تايلند مفيدة جداً للفريق، وعززت الإيجابيات وعرفتنا السلبيات، والآن نحن مستعدون تمامًا لآخر جولات بطولة العالم للأكوابايك «جائزة الشارقة الكبرى».